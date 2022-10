Máis de Un Pontevedra

Emgrobes promove as XIV Xornadas gastronómicas "A cociña do mar"

Visitamos o Concello do Grove na recta final da Festa do Marisco e saúdamos a María Gómez, xerente de Emgrobes. Coñecems os detalles dunha nova edición das súas xornadas gastronómicas "A Cociña do mar". Esta tarde de luns, a partir das 17.30 h, a cita é na Carpa Cociña en Vivo.