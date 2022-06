INTERIOR DO CONVENTO DE SANTA CLARA EN PONTEVEDRA

O director do Museo de Pontevedra, José Manuel Rey, como guía polo convento

As portas do convento de Santa Clara abren para nós nunha "Cita a cegas" moi especial. Susana Pedreira visita esta xoia arquitectónica da man do director do Museo de Pontevedra.

Redacción