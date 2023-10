Máis de Un Pontevedra

David Perdomo: “O humor nos directos de Instagram tamén nos salvou a Touriñán e a min durante a corentena”

Conversamos co actor e cómico David Perdomo que este sábado chega a Pontevedra con Touriñan para poñer en escea “Corentena”. Os dous cómicos levan aos escenarios as historias e personaxes que naceron nas súas conversas a través de Instagram nun espectáculo no que a improvisación e a interacción co público teñen gran importancia.