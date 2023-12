Máis de Un Pontevedra

En Culinaria cociñan para nós o Galo de Curral de Vila de Cruces

A empresa de alimentación CULINARIA estará presente nas mesas de Nadal con dúas preparaciones do Galo de Curral de Vila de Cruces que podemos adquirir na súa web cocinaculinaria.com. Conversamos co cociñeiro, Julio Mato, e co directivo da empresa silledense, Manuel Araújo.