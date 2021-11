Almorzo no Hotel Rías Bajas

Carmela Silva: "O 2022 vai ser o ano de transformación da provincia de Pontevedra"

Cada martes convidamos a almorzar con nós aos protagonistas da actualidade local. Hoxe volvemos ao Hotel Rías Bajas e entrevistamos á presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Durante a entrevista, falamos de actualidade provincial, dos novos orzamentos para 2022, do Plan Concellos e das políticas de igualdade polas que aposta o goberno provincial e que a presidenta considera insuficientes no resto de Galicia e do Estado.