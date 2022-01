ONDA CERO PONTEVEDRA

Cántamo en galego 31/01/2022

Todolos luns facemos soar música de artistas que cantan en galego. Hoxe, como non podía ser doutro xeito; falamos de Tanxugueira e a final do Benidorm Fest pero tamén facemos soar o novo das cantareiras con Rayden titulado "Averno".Escoitamos a Gustavo Almeida e finalizamos con HugoGuezeta e o seu tema "Non sei".