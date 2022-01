Más de Uno Pontevedra

Cántamo en galego 17/01/2022

Todos os luns poñemos bo ritmo con artistas galegos que cantan en galego. Hoxe temos novidade de Ataque Escampe con "Por última vez" unha versión da canción coa que Ana Kiro participou no Festival de Benidorm en 1967. Tamén coñecemos o "trailer" de Xabier Díaz de "Cantos de Salitre" e finalizamos co anuncio de que A Banda da Loba está preparando novo tema e videoclip e namentras escoitamos o tema "A Rede" do seu último disco A Fábrica da Luz.