Cacabelos: “Calculamos que a Festa do Marisco ten un retorno económico de oito millóns de euros para O Grove”

Conversamos co alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, sobre a nova edición da Festa do Marisco que se inaugura este xoves día 5 e se prolonga ata a Ponte do Pilar.