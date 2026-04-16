Para o Xuiz o Alcalde de Ourense cobrou indebidamente perto de medio millón de euros

Podería enfrontarse a ata 15 anos de inhabilitación

Paco Sarria

Ourense

O Alcalde de Ourense xulgado por presunto desvío de fondos públicos
O Alcalde de Ourense cobrou irregularmente perto de medio millón de euros nos últimos sete anos segundo o Xuiz que o imputa por un delicto continuado de prevaricación.

A actuación, que supón un grave dano para o erario público podería levar ó pleno a reclamarlle os salarios que cobrou indebidamente; salario que actualmente ronda os 70 mil euros anuais; por non ter solicitado a adicación exclusiva.

O rexidor ourensán garda silencio e únicamente anuncia en redes sociais un recurso, e enfróntase, en caso de condena, a ser apartado da política ata 15 anos.

