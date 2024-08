As Xornadas Internacionais do Folklore seguirán viaxando esta semana por Ourense

As XXXIX Xornadas Internacionais do Folklore da Deputación de Ourense, que organiza o Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, seguirán viaxando esta semana por diversas localidades da provincia. O mércores actuarán pola noite en Verín e Maceda. O xoves estarán en Entrimo e Viana do Bolo. O venres en A Rúa e Allariz. O sábado en Trives e O Carballiño e o domingo en Castro Caldelas e Xinzo de Limia.

Os grupos procedentes de Colombia, Taiwán, Serbia, México, Senegal e Panamá continuarán a semana próxima actuando en Manzaneda, Bande, Ourense e Ribadavia.

Un dos grupos; o Ballet Folklórico do Instituto Tecnolóxico de Celaya (México), chega a esta cita cumprindo 50 anos de historia. No 2013 foi acreditado como grupo colaborador da Unesco polo labor que desenvolve en preservar e difundir a danza tradicional mexicana.