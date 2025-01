O PSOE volta a denunciar a situación terminal termal

O grupo municipal socialista comprometeuse coa Asociación Amigos das Termas a seguir defendendo iniciativas para a reapertura da pisciña termal de As Burgas e do resto de termas da cidade, así como para a posta en servicio do tren termal.

Para a voceira socialista Natalia González, a situación actual require de explicacións por parte do goberno de Democracia Ourensana; explicacións que non están a dar nin á oposición nin á cidadanía.

No encontro con Amigos das Termas puxeron de manifesto a perda de calidade de vida que supón que o 80% das instalación termais estén pechadas sine die.