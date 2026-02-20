O PSOE de Ourense pide á Xunta que arranxe a estrada OU 540

O PSOE ourensán levará ó Parlamento de Galicia o "deplorable estado" no que se atopa a estrada OU-540 no tramo comprendido entre Bande e a fronteira con Portugal
De tal xeito demandarán unha intervención urxente e inmediata co obxectivo de garantir a seguridade das persoas usuarias.
Para a parlamentaria socialista ourensá, Carmen Rodríguez Dacosta este é un claro exemplo do abandono continuado da Baixa Limia por parte da Xunta de Galicia, á que lle pide que pase "dos anuncios publicitarios ás accións".