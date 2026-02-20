Infraestructuras

O PSOE de Ourense pide á Xunta que arranxe a estrada OU 540

Levarán iniciativas nese senso ó Parlamento de Galicia

Paco Sarria

Ourense |

O PSOE de Ourense pide á Xunta que arranxe a estrada OU 540
O PSOE de Ourense pide á Xunta que arranxe a estrada OU 540 | onda cero ourense

O PSOE ourensán levará ó Parlamento de Galicia o "deplorable estado" no que se atopa a estrada OU-540 no tramo comprendido entre Bande e a fronteira con Portugal

De tal xeito demandarán unha intervención urxente e inmediata co obxectivo de garantir a seguridade das persoas usuarias.

Para a parlamentaria socialista ourensá, Carmen Rodríguez Dacosta este é un claro exemplo do abandono continuado da Baixa Limia por parte da Xunta de Galicia, á que lle pide que pase "dos anuncios publicitarios ás accións".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer