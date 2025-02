No Senado o PP esixirá ó Goberno de Pedro Sánchez impulsar a A-56 entre Lugo e Ourense.

Os senadores de ambas provincias advirten que o proxecto leva anos paralizado e que soamente está en servicio un pequeno tramo na provincia de Ourense.

Advirten que o goberno socialista non fixo nada e elo implica abandono e falla de compromiso coa provincia de Lugo co beneplácito tamén do BNG.

Ademáis, lembra o Senador lucense José Manuel Barreiro, a alternativa da estrada N-540 está en mal estado.