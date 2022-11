Xantar consolídase como o espazo idóneo para promover as festas gastronómicas

Xantar 2022 pechou as portas da súa 23 edición cun resultado de visitas inferior ao previsto pero que se pode considerar bo despois de que o espectáculo "tivese que navegar pola tormenta perfecta", segundo explicou o director de Xantar, Rogelio Martínez, durante o cerimonia de clausura. Na súa intervención, fixo referencia a que a feira coincidiu cunha ponte festiva, con intensas festas de San Martiño na cidade, cun verán de San Martiño que anima a "saír ao monte" e coa celebración. de Magostos en toda a provincia de Ourense. O director da feira agradeceu aos 165 expositores e aos 8 restaurantes ter celebrado unha edición "de moi alto nivel" que, a pesar das circunstancias, congregou máis de 16.000 visitas. Cabe destacar a alta participación en todas as actividades realizadas na sala coas 3 aulas gastronómicas e a sala de degustación chea en cada un dos obradoiros e demostracións de cociña.

Como vén sendo habitual nas últimas edicións, o domingo é o día dedicado ao Medio Rural, que conta co apoio da presenza do conselleiro de Medio Rural da Xunta de Galicia, José González, que acudiu para pechar o acto, aproveitando para anunciar que en 2023 investirá máis de 5,4 millóns de euros na promoción de produtos galegos de calidade, os incluídos nas “Experiencias de Calidade” e que están recoñecidos cun selo de garantía como a Denominación de Orixe ou a Indicación Xeográfica Protexida. Así mesmo, lembrou durante a súa intervención que está en marcha a “Lei de Calidade dos Alimentos”, que contribuirá a mellorar a produción local, saudable, sostible e de calidade, que son os grandes identificadores da gastronomía galega.

Esta última xornada, na que tamén se celebrou o Día Mundial do Enoturismo, tamén estivo adicada á provincia de Ourense, representada polo seu vicepresidente, Rosendo Fernández, e os concellos do Irixo e A Arnoia, representados polos seus alcaldes, Manuel Cerdeira e Rodrigo Aparicio, respectivamente. Neste acto de clausura tamén participou o restaurador Tony Soares, xerente do restaurante Inner Bay de New Bedford, Massachusetts.

Ademais de promocionar a gastronomía dos Camiños, Xantar 2022 centrouse na promoción das festas gastronómicas de Galicia, creando un espazo exclusivo no que diariamente se realizaron varias presentacións e degustacións dos produtos que dan nome a estas festas, contribuíndo tamén a dinamizar o local. turismo. Durante os cinco días de mostra promovéronse unha trintena de festas gastronómicas. Esta xornada de clausura incluíu a promoción da Festa do Pemento da Arnoia, o "Botelo" do Barco de Valdeorras e o "Galo Piñeiro" de O Pino.

Nesta xornada de clausura tamén se entregaron os premios do X Concurso Gourmet Xantar organizado polo Grupo Cuevas, que premiou as mellores receitas nas categorías profesional, semiprofesional e afeccionado. Estes foron os gañadores:

Categoría Afeccionada: Roberto Ros González pola súa receita de "Solombo con castañas, ameixas e puré de pataca".

Categoría semiprofesional: Álvaro García-Boente López e Bruno Gómez Cid pola súa receita "Caprichos de Outono".

Categoría Profesional: Adrián Cid Sánchez coa súa receita “Partes da perdiz, castaña e mostaza”.

Con 16.000 visitas, 165 expositores, máis de 120 actividades e 8 restaurantes, conclúe a 23a edición de Xantar. O seguinte acto que se celebra no recinto será esta semana, o venres 18 de novembro, coa celebración da Gala de Premios das VII Paraugas da Comunicación e da Márketing de Galicia que organiza o Clúster da Comunicación de Galicia. A vindeira feira do calendario Expourense será a V edición de Sportur Galicia, Salón do Deporte e Turismo Activo, e a III Xornada Internacional de Turismo Deportivo, que se celebrará os días 24 e 25 de novembro.