VOTA - DUX, Ourense CF ou UD Ourense

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunciou hai unhas semanas que a partir da vindeira semana o club DUX Internacional de Madrid podería trasladar a súa sede a Ourense incluindo o nome da nosa cidade na súa nomenclatura oficial. Deste xeito convivirían nunha mesma cidade Dux Internacional, Ourense CF e UD Ourense ademáis de outros equipos (Velle, Santa Teresita, Seixalbo, Covadonga ...) que representan a barrios diferentes da cidade.

⚽ El club de fútbol DUX International, de la 1ª RFEF, valora mi propuesta para trasladarse a Ourense y jugar como local, en la temporada 22-23. En el accionariado del DUX destacan el portero Courtois, los youtubers Kolderiu y DJMariicio, y el campeón de E-Sports, DUX Gaming. — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) August 25, 2021

Neste escenario, ¿cal sería o equipo de Ourense?

DUX Internacional de ¿Ourense?

O Internacional de Madrid é un club fundado por un empresario inglés hai varias temporadas.

Empezou nas categorías máis baixas do fútbol madrileño e foi ascendendo peldaño a peldaño ata chegar á desaparecida 2ª división B. Unha das peculiariedades deste club é que tiña o nome máis longo do fútbol español (Sección de Acción Deportiva Club de Fútbol Internacional de Madrid Deportes Sociedad Limitada) aínda que é coñecido cómo Inter de Madrid.

Na súa fundación, en 2002, comenzou xogando en Orcasitas e despois pasou por varias localidades diferentes:

Dehesa de la Villa

Moraleja de Enmedio

Boadilla del Monte

Villaviciosa del Monte (sede actual)

No verán de 2020 entrou no seu accionariado a empresa de esports DUX GAMING que pasou a formar parte do nome do club convertíndose en DUX Internacional de Madrid.

Ourense CF

O Ourense CF naceu co nome de Puente CF en 1977 e representaba a un dos barrios máis poblados e con máis identidade da cidade de Ourense, o barrio da Ponte. En 1996 engadiu o nome da cidade e pasou a chamarse Ponte Ourense CF. No verán de 2014 mudou o seu nome ó actual (Ourense CF) e pouco despois pasou a xogar os seus partidos cómo local no campo de O Couto.

Estos cambios de nome e, mesmo de cores (camiseta branca/pantalón negro, camiseta branca/pantalón azul e desde esta tempada camiseta azul/pantalón negro) complican a súa identificación coa cidade.

Actualmente o Ourense CF compite en 3 RFEF sendo o equipo dunha categoría máis alta do fútbol na cidade de Ourense.

UD Ourense

A Unión Deportiva Ourense foi fundada no verán de 2014 por os seguidores de CD Ourense que desapareceu ese mesmo verán.

A UD Ourense pódese considerar o club que aglutina os sentimentos da maioría dos aficionados ó fútbol na cidade de Ourense.

O seu camiño comenzou na categoría máis baixa do fútbol nacional (3ª Rexional) e en 4 anos ascendeu consecutivamente ata a 3ª división onde permaneceu durante 3 temporadas. A tempada pasada descendeu a Rexional Preferente onde xogará os seus partidos esta temporada.