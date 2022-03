Velada literaria ao redor de Carlos Casares

A un día da conmemoración do 20º cabodano da súa morte, será a primeira dunha longa serie de actividades que a Fundación do escritor ourensán realizará por toda Galicia durante 2022, en colaboración coas principais institucións culturais do país, para recordar a quen tanto fixo pola cultura galega.

Nesta primeira velada literaria estarán o escritor Xosé Carlos Caneiro, a actriz Mariana Carballal, a cantante María do Ceo e mais Håkan Casares Berg, administrador da Fundación Carlos Casares e fillo do escritor, reunidos co pano de fondo da evolución da literatura, o teatro e a música durante nestes 20 anos que levamos sen Carlos Casares.

No acto, ademais, leranse textos literarios e María do Ceo cantará dúas pezas especialmente dedicadas ao escritor