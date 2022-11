O Teldeportivo salva un empate ante o Ourense

A pesar do equilibrio no desenvolvemento do xogo, con maior posesión do Envialia, as primeiras ocasións as tivo oTelde en dous disparos distintos do Ontiveros, un deles obrigando claramente a Uxía utilizarse a fondo. O Envialia mantivo o dominio do partido, pero Telde estivo moi activo o terreo de xogo con gran intensidade nas súas transicións ofensivas. O primeiro gol marcouno Agustina remachando diante da portería un centro preciso dende a área dereita do Ontiveros en xogo persoal por banda dereita.

Xa na segunda metade, o Teldeportivo conseguiu manter a raia a un equipo ourensán, que Estivo a piques de empatar cun remate a portería baleira de María Arias. Pina estrelou un tiro no pau a metade do período e pouco despois Chiky estivo a piques de lograr o empate. Con todo perdido, el O Envialia apostou polo xogo de cinco con Zaide como porteiro e xogador. O empate marcouno Candela facendo un centro dende a banda dereita de Clara Fernández dentro da área. O mesmo protagonista en A xogada persoal cun potente disparo que se aloxaba no plantel puxo por diante aos orensáns.

O Telde reaccionou co xogo de cinco co Sofía. Nunha xogada persoal de Anita Ontiveros pola banda o destro logrou igualar o encontro. No desenlace do choque, uns e outros buscaron a vitoria, pero tiveron que conformarse co reparto de puntos.