El PP anuncia una moción de censura en Castrelo de Miño

El Partido Popular de Castrelo de Miño presentó esta mañana una nueva propuesta de gobierno para el Concello, tras el acuerdo alcanzado con dos concejales que abandonaron las filas del grupo municipal socialista. Una decisión que según declaró el portavoz popular, Avelino Pazos, 'ten como única finalidade devolver a normalidade democrática e institutcional que necesita o noso concello logo dun ano de absoluta parálise e absoluta falta de diálogo por parte do alcalde nacionalista'.

Las negociaciones con los dos exconcejales socialistas comenzaron después del pleno celebrado el pasado 21 de julio y concluyeron ese fin de semana con un acuerdo de mínimos 'grazas a vontade de traballo de dúas persoas que chegaron á política local para axudar ao progreso de Castrelo de Miño e non para ser simples espectadores do desrode no que está sumido o concello, do descoñecemento da xestión pública por parte do actual equipo de goberno, pola falta de proxectos e pola toma de decisións arbitrarias que non miran o interese xeral da veciñanza', señaló Pazos.

Entre las principales medidas alcanzadas en el acuerdo figuran alcanzar los presupuestos municipales anuales, un nuevo organigrama de gobierno y de áreas y la aprobación del PXOM.

El secretario general del Partido Popular, Rosendo Fernñandez, declaró por su parte que la alternativa del gobierno presentada esta mañana 'só ten un obxectivo único que é o benestar da veciñanza, para o cal é indispensable ter un goberno sólido fronte a inoperancia do actúa alcalde e sñua manifiesta incapacidade para conseguir desde as municipais de maio de 2019 un acrodo que facilitase a xestión municipal.'