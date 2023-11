Rueda destaca a Galicia como destino enogastronómico de referencia

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o valor dos produtos galegos á hora de consolidar á comunidade autónoma como destino enogastronómico de referencia. Así o salientou durante a súa participación na 24º edición do Salón internacional de turismo gastronómico Xantar, que se celebra ata o domingo en Ourense, e que cualificou como un “exemplo de esforzo e un encontro emblemático para xuntarse”.

Ao respecto, reafirmou o compromiso do Goberno galego coa promoción dos produtos agroalimentarios e do mar, para o que se reservan partidas por importe de 17 millóns de euros nos orzamentos do próximo ano; ademais, por suposto, doutras medidas de apoio aos produtores, ou da futura Lei de calidade alimentaria.

Rueda considerou que as excelentes materias primas galegas, xunto cun sector hostaleiro profesional e innovador, son pezas fundamentais á hora de consolidar a Galicia como un destino enogastronómico de primeira. Tanto é así, que a cociña é o segundo motivo que citan os viaxeiros que nos visitan. E, tal e como apuntou o presidente, cada vez son máis: ata setembro, Galicia rexistrou 5,7 millóns de viaxeiros aloxados, un 6% máis que o ano pasado, no que se conmemoraba o Ano Xacobeo.

O titular do executivo galego sinalou que a Xunta está a tomar diversas medidas para continuar nesta senda de crecemento sustentable. Así, citou a nova edición do bono turístico, que colleitou de novo unha gran acollida entre os usuarios que poden empregalo ata o 25 de decembro e ao que xa están adheridos máis de 460 establecementos en toda Galicia. Coa súa posta en marcha, conséguese desestacionalizar o turismo e xerar beneficios económicos en tempada baixa, xa que está previsto que poda mobilizar ata 2,5M€ no sector.

Outra das iniciativas impulsadas pola Xunta é o Plan de sustentabilidade turística de enogastronomía de Galicia, dotado con 34,5 millóns de euros de fondos Next Generation asignados a Galicia, e que, entre outras accións, está a permitir a posta en marcha de 13 plans de sostibilidade turística que beneficiarán a un total de 80 concellos galegos.