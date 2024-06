A D.O. Ribeiro recibe 39 medallas nos premios Baco Colleita 2023

A D.O. Ribeiro continúa coa súa colección de galardóns premiando a súa gran calidade Nesta ocasión, o concurso Premios Baco concedeu un total de 39 medallas aos viños da última colleita, 2023, da Denominación de Orixe máis antiga de Galicia.

Os viños brancos Canción de Elisa, Eduardo Peña e Tear dos Dodi recibiron o premio Gran Baco de Ouro (referencias que superan os 93 puntos). Ademais, concederon o Golden Baco (puntuación superior a 89 puntos e inferior a 93 puntos) ás referencias vitivinícolas: A Telleira Godello, A Telleira Parcelas, Casal de Armán, Casal do Canteiro, Castro do Coto Treixadura, Catro Ferrados, Catro Parroquias Treixadura, Cotarelo, Divino Rei, Gotas de Mar Godello, Gotas de Mar Godello fermentado en barricas, Gran Leiriña, Máis de Cunqueiro Godello, Manuel Rojo, Pazo Tizón, Ramón do Casar Nobre, Ramón do Casar Treixadura, Sameirses, Sameirses 1040 , Torre do Olivar Expresion, Viña Costeira e Viña Reboreda. Os premios Baco de Plata (marcas que superan os 85 puntos e non chegan aos 89 puntos) foron para os viños Adeus Treixadura, Casal de Barca Selección, Castro do Coto Godello, Comunicación 68, Cunqueiro Tercer Milenium, Finca Viñoa, Gran Alanís Castes Blancas. , Juan Míguez Godello, Máis de Cunqueiro Torrontés, Mónica Albor Treixadura, Mónica Albor – Treixadura/Godello, Ramón do Casar Varietal, Tear dos Dodi Tinto e Terra Minei. Por último, cómpre salientar que o adegueiro Pablo Estévez volveu recibir o recoñecemento como mellor enólogo de viños novos.

A presidenta do C.R.D.O. Ribeiro, Concha Iglesias, quere enviar os parabéns a todas as adegas premiadas neste concurso, e quere destacar que “estes magníficos resultados, xunto aos que se veñen conseguindo ano tras ano en certames nacionais e internacionais, confirman a gran calidade dos nosos viños e o bo facer dos nosos viticultores e adegas”.

Os premios Grandes Bacos de Ouro, Bacos de Ouro e Bacos de Plata son outorgados polos cincuenta xuíces, todos eles membros da Unión Española de Catadores, que valoraron todos os viños participantes nunha estrita cata a cegas. Medallas de indiscutible valor promocional para os mellores viños novos de España cuxo impacto será potenciado polo organizador do certame, a UEC.