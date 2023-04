A D.O. Ribeiro recibe 13 premios no encontro do viño Bacchus 2023

A Telleira Godello de Bodegas Campante recibiu un Gran Ouro do certame. As mostras merecedoras dos premios do xurado na obtención do Baco de Ouro foron Catro Parroquias, Gotas de Mar Fermentadas en Barrica, Pazo Tizón, Ramón do Casar Treixadura, Ramón do Casar Nobre, Ramón do Casar Godello, Gran Alanís, Amadeus e Tamborá . Os viños Torre do Olivar Expresión, Deseu e Cuñas Davia foron distinguidos con prata no certame.

O presidente do C.R.D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares comenta: “con estes 13 galardóns somos a denominación de orixe ourensana máis premiada do certame, o que demostra que seguimos no bo camiño do recoñecemento dos nosos viños, adegas e zona como referente a nivel nacional e nacional. nivel internacional”.

Máis de 1.700 viños participaron no certame de catas organizado pola UEC (Unión Española de Catadores) ante un nutrido elenco de catadores profesionais, xornalistas especializados, sumilleres, enólogos, Mestres internacionais do Viño e Mestres de Sumilleres representando viño dos cinco continentes.

Concurso Bacchus

Bacchus é o único certame internacional de viños en España que actualmente pertence a VINOFED, a federación que integra os certames máis recoñecidos a nivel mundial. A isto súmase o feito de estar recoñecido pola Organización Internacional da Viña e o Viño (OIV) e o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA) de España. Tres prestixiosas organizacións que confirman a Bacchus como referencia mundial.