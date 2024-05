Miguel Ángel Michinel (PP): "Apostamos contra un capítulo social desmantelado" no Concello de Ourense

O edil do PP no Concello de Ourense, Miguel Ángel Michinel pasou hoxe polos micrófonos de Más de Uno onde incidíu no desmantelamento dos servicios sociais e na importancia que os populares dan a este área de cara á confección duns futuros orzamentos que non ven na cercanía.

Michinel engadíu que ve difícil a organización de pagos sin uns novos presupostos que o Alcalde dixo que presentará en outubro para o 2025, e que non atopa máis explicación para o desmantelamento do área social que a de que "O Alcalde pensa que deixar a unha persoa sen comer ó través do Comedor sobre Rodas non é seu caladeiro de votos e si a contratación de orquestras".

A situación da falla de prazas no IES Otero Pedrayo ou a posición compartida do Colexio Galego de Traballadores sociais, foron outros dos asuntos abordados na entrevista.