O PPdeG lembra a Miguel Ángel Blanco como presidente honorífico das Novas Xeracións

Os populares renden unha homenaxe no Monumento á Liberdade, erixido no Concello de A Merca, do que era orixinario o concelleiro do PP asasinado pola banda terrorista en 1997.

O PPdeG homenaxea a Miguel Ángel Blanco no noveno aniversariodo seu nomeamento como presidente honorífico das Novas Xeracións do Partido Popular, como “exemplo moral e de coraxe democrática” para os mozos, fronte os partidos que “non condenan a historia recente de España”.

“Nós, no Partido Popular, temos a conciencia tranquila: estamos onde temos que estar. O que non entendemos é como hai partidos que non condenan os asasinatos de ETA e pretenden lexitimar a súa existencia”, sinalou a secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, durante o acto celebrado no Monumento á Liberdade, en A Merca, erixido en honra ao concelleiro galego de Ermua asasinado pola banda terrorista en 1997. Tamén participaron a presidenta das Novas Xeracións de Galicia, Nicole Grueira; o alcalde, Manuel Garrido, e a secretaria xeral do PP da provincia de Ourense, Sandra Quintas.

Prado amosou o seu rexeitamento o emprego partidista de discursos sobre memoria histórica de partidos “aliados cos herdeiros da banda terrorista e mesmo asesorados por eles”, citando ao BNG. Tamén fixo referencia a saída de prisión da ex-xefa de ETA, ‘Anboto’, que acaba de réxime de semiliberdade grazas ao acordo PSOE-Bildu co beneplácito do PNV. “Vemos que a inmoralidade da esquerda non ten fin”, critica.

Para a número dous dos populares galegos, é unha “falta de respecto para as vítimas e as familias” que saian á rúa persoas que “tanto dano fixeron, sen pedir perdón e sen axudar a esclarecer os crimes que custaron a vida a tantas persoas, tamén compañeiros, como foi Miguel Ángel Blanco”. Igualmente, afeou a esquerda que “veñan darnos leccións cando queren tapar a memoria máis recente de España”.

Por outra banda, puxo en valor o impulso de alcaldes como José Manuel Garrido e o seu equipo a iniciativas e servizos nos concellos do rural, felicitando neste caso ao rexedor porque o centro educativo do municipio incrementou o número de alumnado.

A homenaxe desenvolveuse no Monumento á Liberdade e, con posterioridade, os asistentes trasladáronse ao cemiterio de Faramontaos no que repousan os restos de Miguel Ángel Blanco, onde se realizou unha ofrenda floral.

