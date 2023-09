Poemagosto regresa en Outubro

O festival contará coa participación de destacados poetas de diversas rexións como nos explicaron as persoas organizadoras, a Asociación Cultural Teleclube O Acomodador, durante a presentación:

Branca Trigo (Galicia), Marta Eloy Cichocka (Polonia), María Ángeles Pérez López (Castela), Sara Plaza (Galicia) e Xuan Bello (Asturias).

A programación do festival abranguerá unha ampla variedade de eventos aptos para todas as idades e preferencias:

Venres, 6 de outubro:

18:00 h. Praza de Abaixo · Serán infantil

Taller de pandeiretas con materiais reciclados: Este taller estará a cargo de Lorena Aula Cantarela, onde os nenos poderán aprender a facer pandeiretas utilizando materiais reciclados.

Espectáculo musical "Alegría" con Marta Bravo & Sérgio Tannus.

23:00 h. Concerto de Su Garrido Pombo. Roi Xordo

Sábado, 7 de outubro:

12:00 h. Patio Museo do Coiro

Recital de poetas

Concerto de Diana Tarín & Héctor Lorenzo.

19:00 h. Patio Museo do Coiro

Recital de poetas: Segunda sesión de recital de poetas.

Concerto de Roña, grupo de mozos alaricanos: O grupo Roña, composto por mozos de Allariz, ofrecerá un concerto no Patio do Museo do Coiro.

Danza "8 km en Mula" con Álvaro Murillo: Presentarase unha actuación de danza titulada "8 km en Mula" a cargo de Álvaro Murillo.

Concerto de TOR: TOR.

Foliada con As da Chispa e convosco!: A xornada culminará cunha foliada (festa folclórica) na que participarán "As da Chispa" e outros artistas.

IX Poemagosto é un evento que celebra a diversidade da poesía internacional e a riqueza da cultura. Convidamos a todas as persoas amantes da poesía, da música e da arte a unirse a este encontro único que reunirá a talentosos poetas de distintas zonas de europa.

Para obter máis información sobre o festival visite o sitio web oficial do IX Poemagosto en www.poemagosto.es.