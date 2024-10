Pepe Araíjo (PP):"Ourense parece o local de ensaio de 3 orquestras"

Preguntado sobre a posibilidade dunha moción de censura ve no BNG o principal escollo para un entendemento e engade que "no PSOE deben aclararse" e "non esquecer que o PP foi o partido da oposición máis votado".

Sobre o recente anuncio do Alcalde de licitar o servicio municipal de transportes adiantou que o venres "desaparecerán varios autobuses da circulación por que non pasan a ITV" e deu a razón ós conductores da empresa fartos de recibir as queixas polos incumprimentos de horarios dos que non se sinten responsables.

O PXOM, o conflicto laboral no concello ou a posibilidade dunha moción de confianza foron algúns dos asuntos sobre os que tamén se pronunciou na entrevista.