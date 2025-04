O Club Voleibol Aceites Abril proclamouse campión da primeira división nacional

O Club Voleibol Ourense Aceites Abril logrou o título de Campión da Fase Final da Primeira División Nacional de Voleibol Feminino que se disputou durante esta fin de semana no Polideportivo O Pompeo, que lle dá dereito a competir na a vindeira tempada na Superliga de Voleibol Feminino.

Os ourensáns venceron con voleibol de gran calidade na gran final ante o conxunto catalán Sant Quirze del Vallés por tres sets a cero nun partido no que se levou aos ombreiros do afeccionados que encheron o polideportivo de O Pompeo. Os resultados parciais de 25-21, 25-15 e 25-22 deixaron claro que a final estaba igualada, onde os pupilos de Pablo Pérez estaban por diante sempre a iniciativa no marcador.

A xogadora máis valiosa do torneo tamén foi para un xogador local como colocador do Aceites Abril, Patri González, logrou redondear unha destacada competición á que acadou discapacidade física porque sufría unha recente lesión no nocello.

Cabe destacar o enorme esforzo realizado por todos os xogadores do equipo ourensán durante as tres xornadas de competición nas que tiveron que enfrontarse a catro encontros de a enorme igualdade co conseguinte esgotamento físico.

Na primeira fase de grupos, o Aceites Abril compartiu a competición do grupo A co equipo O catalán Sant Quirze del Vallés e o Fuentes de Andalucía en Sevilla onde se anotou un triplo un empate xa que todos os encontros remataron co mesmo resultado de tres sets a un. Polo tanto é tivo que recorrer ao particular coeficiente de puntos a favor e en contra que lle outorgaba o primeiro posición a Aceites Abril e segundo a Sant Quirze e o seu posterior paso a semifinais.

No grupo B a igualdade tamén foi a nota predominante xa que todos os equipos gañaron tamén un partido co Universidade de Granada que pasa a semifinais como primeiro clasificado e Vallbona Decoexsa Granollers como segundo, eliminando ao canario Sayre que foi un dos os grandes favoritos da competición.

Nos partidos de semifinais do sábado pola tarde, a emoción desbordou como Sant Quirze del Vallés derrotou á Universidade de Granada por tres sets a un (23-25, 25-20, 25-15 e 25-23) e o Aceites Abril protagonizaron unha remontada inesquecible ante o Vallbona

Decoexsa de Granollers nun encontro que durou case dúas horas e cuarto e que rematou cun marcador (21-25, 17-25, 25-15, 25-21 e 15-4) que provocou o delirio en O Pompeo cando xa remataba medianoite.

O terceiro posto do torneo foi para o Vallbona de Granollers que derrotou ao Universidade de Granada noutro partido de cinco sets (19-25, 23-25, 25-20, 25-23 e 11-15) e que demostrou o enorme igualdade entre os seis equipos nesta fase final, facendo gala de voleibol de primeiro nivel.

Para a gran final ante o equipo catalán Sant Quirze, o técnico local Pablo Pérez tivo a toda a súa plantilla á súa disposición: Patri, Gladys, Paola, Parga, Bego, Candela, Krisvany, Itziar, Alba, Diéguez, Sara, Nerea e Lucía que fixeron do Pompeo o número oito que

empurrou ao equipo en momentos clave. O equipo ourensán levou a iniciativa en todos os sets xogando con gran aplomo e consistencia en todas as liñas con Nerea Piñeiro no papel de libero que foi decisivo en todos os partidos, xunto coa capitana Gladys e a consistencia do a colocadora Patri que soubo dirixir maxistralmente o xogo ofensivo cara a Paola, Diéguez, Parga e Krisvany que martelou a defensa rival unha e outra vez.

Os ourensáns impuxéronse na gran final por 25-21, 25-17 e 25-22 ante o equipo do Granollers, ao que xa venceran na fase de grupos e que dá a súa ao club ourensán primeiro título de campión dunha competición nacional na súa categoría sénior e que representa a

recoñecemento ao gran traballo desenvolvido polo Club Voleibol Ourense durante os últimos anos no desenvolvemento deste deporte en Ourense con máis de douscentos cincuenta nenos e nenas na súa categorías básicas.