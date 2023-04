Past Autos Racing culmina con éxito a súa participación no Vltava Historic Rally

O equipo ourensán Past Autos Racing volve coa satisfacción do traballo ben feito pola República Checa, na que remataron a proba os seus tres equipos.

O Vltava Historic Rallye, a segunda proba puntuable do Campionato de Europa de Vehículos Históricos, converteuse nunha parada habitual para os equipos integrados na estrutura do Pasado e este coñecemento do terreo axudoulles a colleitar valiosos puntos para a clasificación final dunha competición que recompensa a regularidade e a perseveranza ao completar carreiras.

Antonio Sainz e David de la Puente foron os máis destacados da expedición española, cun sexto posto na clasificación xeral absoluta e un cuarto posto na sempre reñida e competitiva categoría 4. Aos mandos do Subaru Legacy, o pobo madrileños foron escalando posicións e instalándose ás costas das principais espadas do certame.

A continuación, na 13ª posición da xeral aos mandos do seu habitual Porsche 911 SC, Fernando Dameto, acompañado nesta ocasión por Sergi Sastre. Ademais, acadaron un importante cuarto posto na categoría 3.

Por último, pero non menos importante, o ourensán Carlos Sampayo, acompañado da copilota asturiana Irene Serrano, completou esta cita na 14a posición da xeral, sendo tamén sexto na categoría 4 pilotando o seu facilmente recoñecible Renault 11 Turbo con The time.