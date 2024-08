Novo susto por un lume nunha parcela "okupada" a carón da estación de tren

Un lume na tarde de onte nunha das naves okupadas de Renfe na rua Rio Arnoia da capital ourensán volvía a sobresaltar á veciñanza do barrio do Vinteún. Ate o lugar se desplazaron bombeiros de Ourense para sofocar as lapas nunha parcela anexa a un antiguo taller mecánico sen que se produciran danos persoais.

A fumareda fixose visible dende boa parte da cidade.

Por agora descoñécense as causas do lume anque veciños da zona están a denunciar que este tipo de incidencias comezan a ser frecuentes na zona frecuentada por persoas indixentes