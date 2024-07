Morre un motorista de 67 anos en Boborás

Un motorista de 67 anos, natural de Ponferrada, perdeu a vida na tarde de onte nun sinistro viario na estrada Nacional 541 en Beariz (Ourense) tras bater frontolateralmente cun turismo. Ate o lugar desplazouse un helicóptero medicalizado pero non se puido facer nada por salvarlle a vida ao conductor. Trátase dunha estrada con varios puntos considerados "negros" e para os que se están a demandar solucións. Na última semana faleceron en Ourense un peón que foi golpeado por un camión na zona do Polígono de Barreiros e un home que traballaba co seu tractor en Pontedeva.

Doutra banda a garda civil do Barco de Valdeorras denunciou a un camioneiro que deu positivo en drogas e que acumulaba oito infraccións por exceso de tempos ao voante, unha delas grave e outra moi grave. No momento en que foi interceptado circulaba pola estrada nacional 120 facendo un transporte lácteo e procedía da localidade lucense de Sarria. O camión quedou inmovilizado polos axentes que lembran "a incompatibilidade de condudir baixo os efectos das drogas ou alcol porque alteran a capacidade sensorial, reflexos e atención á conducción".