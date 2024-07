Ourense Cidade

Luis Seara: 'o PP fixo un paripé pois nunca quixo censurar a Jácome'

Desde a formación nacionalista reiteran que na reunión do pasado vinte de xuño, “a sinatura do BNG para a moción de censura quedou escrita nun documento agardando polas outras trece, sete do PP e seis do PsdeG-PSOE”.

Óscar Gómez