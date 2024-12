A insistencia do PP consegue que comece a demolición das naves abandonadas de Adif

A concelleira do Grupo Municipal Popular e deputada autonómica, Noelia Pérez, e a deputada nacional do PP, Ana Vázquez poñen de manifesto que a insistencia e o traballo do Partido Popular conseguen que se comecen a demoler e tapiar as naves abandonadas e ocupadas de Adif situadas na rúa Río Arnoia. Unha petición que as populares levaban case un ano reclamando ao Ministerio tras escoitar a preocupación da veciñanza pola inseguridade que se estaba a vivir no barrio.

As populares, nas diferentes visitas ás naves de Adif e nas distintas reunións que mantiveron coas persoas afectadas, prometeron que estarían a carón dos veciños ata conseguir unha solución, e hoxe a solución xa é unha realidade, aínda que chega con meses de atraso.

Naves en Rio Arnoia | Onda Cero

O Partido Popular seguirá pendente deste proceso de demolición que comezou esta mañá Adif nas naves situadas na Río Arnoia. E tamén seguirá pendente dos outros problemas de inseguridade que existen neste barrio e na cidade en xeral.