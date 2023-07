Más de Uno Ourense

Imonos de festa en "Se nos va la olla"

No espazo de gastronomía e turismo "Se nos va la olla" falamos hoxe co alcalde de Vilar de Barrio Manolo Conde sobre a Festa da Serra que organizan conxuntamente catro concellos do entorno da Serra de San Mamede. Ademáis achegámonos á Festa de O Rexo de Allariz e á Festa da Bica de Trives .