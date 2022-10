Gastronomía, Xacobeo e Alta Velocidade grandes bazas de Xantar para atraer visitantes

Xantar, a única feira internacional de turismo gastronómico de España, presentou en Madrid a súa 23a edición, a primeira cun tren de alta velocidade que une Ourense con Madrid en 2 horas e 15 minutos. Xantar, que se celebra en Ourense entre o 9 e o 13 de novembro, convértese agora nunha motivación turística en si mesma e a presentación na capital madrileña tivo como obxectivo convidar aos madrileños a vivir unha experiencia gastronómica nesta cidade galega, coincidindo tamén co a celebración do San Martiño e os tradicionais Magostos.

Para iso, a organización do evento puxo en marcha un paquete turístico, en colaboración coa maiorista “Siente Galicia” que inclúe visita ao salón, xantar ou cea nalgún dos seus 7 restaurantes, participación nalgún dos máis de 100 programados. actividades, e a noite con almorzo nun hotel do centro da cidade. Todo isto desde 65 euros.

Outro dos atractivos para visitar Ourense e Galicia coincidindo con Xantar, son os derradeiros atropelos do Xacobeo Dobre Ano Santo 21-22, que conclúe en pouco máis de dous meses, polo que é un bo momento para achegarse a Galicia para gañar este Xubileo para os que teñen. aínda non o fixeches.

Este é un dos motivos polos que a vindeira edición de Xantar volverá estar centrada na promoción da gastronomía das diferentes rutas a Compostela, tanto as que atravesan España como Portugal.

Xantar 2022 porá en marcha as actuacións habituais, este ano sen as restricións nin as medidas sanitarias que había que adoptar na edición de 2021. Mantívose a redución do número de restaurantes e serán un total de 7 de distintos puntos de Galicia ( “Camiños EnOUgastronómicos” ofrecido polo INORDE e o do Concello do Irixo, Arnoia e Porto da Guarda), Zamora, Portugal representado polo Caminho Minhoto Ribeiro, e como novidade, un de Massachusetts, nos Estados Unidos.

Como vén sendo habitual, o programa de accións que ofrece a feira estará orientado a proxectar a nivel internacional, desde a perspectiva da calidade e a sustentabilidade, o turismo enogastronómico en Galicia, no resto da Península Ibérica e Latinoamérica. Estas actividades serán fundamentalmente o décimo sétimo Encontro Internacional de Gastronomía Saudable e Sostible, que incluirá obradoiros de cociña a cargo de cociñeiros de prestixio, degustacións comentadas, presentacións e conferencias, e unha nova edición do encontro internacional de Irmandades Gastronómicas e Enófilas e do Encontro de Gastronómicas e Enófilas. Bloggers de turismo. Tamén se puxo en marcha unha nova edición do Túnel do Viño e o Certame Gourmet Grupo Cuevas. Por todo isto, conta con 3 aulas gastronómicas e unha sala de degustación que dará o amplo programa desta edición, con máis de 100 actividades durante cinco días.