Gadis lidera a distribución alimentaria en Galicia

Gadis facturou 1.569,15 millóns de euros en 2023, nun contexto aínda complexo no que seguiu absorbendo parte do aumento dos custos para non trasladalos completamente aos seus clientes. A compañía atribúe estes resultados positivos a seu modelo de negocio consolidado, que xera máis valor en toda a cadea, a unha maior eficiencia nas súas operacións e á confianza depositada polo seu máis dun millón de clientes.

A contribución de GADISA Retail ás arcas públicas elevouse ata os 155,06 millóns de euros, dos que 103,79 millóns corresponden a impostos e tributos e os 51,25 millóns restantes a cotizacións sociais. Tamén incrementou os seus fondos propios ata os 628,78 millóns de euros, como garantía de solvencia operativa. Os investimentos, orientados a mellorar a experiencia de compra dos clientes, á transformación da súa rede de tendas e a medidas para reducir o impacto ambiental, situáronse nos 13,79 millóns.

Compromiso coa economía, as persoas e o planeta

GADISA Retail segue afianzada como a empresa do seu sector que máis emprego xera e mantén na comunidade galega. O compromiso coa economía, as persoas e o planeta definen a folla de ruta da compañía no desenvolvemento da súa actividade empresarial. En 2023 incorporou a 342 novos profesionais ao seu equipo humano, con 8.558 traballadores en Galicia e Castela e León ao peche de ano. A esta cifra habería que engadir os máis de 1.000 empregos das súas franquías.

O propio modelo de negocio, que favorece a atención directa e personalizada nas seccións de produto fresco esixe unha maior profesionalización e impulsa o emprego cualificado, a maior parte de postos de traballo xeráronse nas áreas de produto fresco atendidas.

Desenvolvemento do territorio

Contribuír ao desenvolvemento do territorio e á construción dun tecido socioeconómico produtivo innovador e competitivo é un dos propósitos da compañía, que elevou a 570 millóns de euros as súas compras a máis de 2.500 provedores locais de Galicia e Castela e León, dos cales 1.017 son de produtos de alimentación. As relacións de confianza, caracterizadas pola estabilidade no tempo, con estes produtores de proximidade, moitos emprendedores, pemes e empresas familiares, favorecen o seu crecemento e expansión, xerando un ecosistema ao seu arredor que xera valor e afianza poboación en diferentes contornas urbanas e rurais. Ademais, o 98% das compras realizáronse a provedores españois.