Gadis apoia o proxecto Ecocomedores

Fomentar a alimentación saudable desde a infancia, promover o consumo responsable e favorecer a produción sostible son retos que a cadea de Supermercados Gadis asume como parte das súas sinais de identidade. Propósitos que comparte con Ecocomedores, o programa ao que suma o seu apoio co obxectivo de enriquecer os menús dos comedores escolares con máis produtos locais, frescos, de tempada e ecolóxicos. Incentivando o consumo destes produtos cúmprese, ademais, con outro dos fins da compañía: contribuír ao emprendemento e a tecer alianzas cos produtores de proximidade, en liña co seu compromiso coa sustentabilidade desde unha perspectiva económica, social e ambiental.

Ecocomedores xa se probou con éxito en comedores de centros da área de influencia da Coruña baixo o impulso da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que xestiona o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Mariñas – Betanzos. A experiencia foi tan positiva que agora levarase a máis dunha vintena de colexios de toda Galicia grazas á colaboración de Supermercados Gadis, da Axencia Galega de Servizos Sociais e da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Consellería do Medio Rural) a través dá Medida LEADER Cooperación, con once Grupos de desenvolvemento rural das catro provincias. O primeiro obxectivo é incorporar ao maior número de centros educativos de cada comarca.

O desenvolvemento do programa, que comeza en febreiro, abórdase desde diferentes ámbitos de actuación coa intervención dun equipo multidisciplinar de profesionais. No curso actual, un equipo de nutricionistas avaliarán o contido dos menús escolares actuais para que, na súa elaboración, primen alimentos eco, de tempada e proximidade. De forma paralela, crearanse espazos para o intercambio de experiencias e de coñecemento entre os colexios e os produtores locais, aos que se axudará na promoción dos seus produtos. Esta iniciativa de cooperación terá impacto positivo na dinamización socioecónomica, contribuirá a fixar poboación en contornas rurais e a diminuír a pegada ambiental ao tratarse de roteiros de transporte máis curtas.

Desde Gadis apuntan que se unen a este proxecto porque encaixa á perfección cos principios e valores da compañía, tanto no desenvolvemento da súa actividade empresarial priorizando os produtos frescos, de orixe local e de tempada nos supermercados, como a través do seu programa de Responsabilidade Social Corporativa. Promover a dieta equilibrada, sensibilizar á sociedade da importancia de adquirir hábitos saudables desde curtas idades e apoiar á contorna familiar e escolar para lograr este importante reto social son as liñas angulares de numerosas accións que leva a cabo.

Alimentes: programa educativo de referencia

Unha destas iniciativas é Alimentes, o programa educativo de Supermercados Gadis que se converteu nunha referencia nas dúas últimas décadas. Está orientado a que nenos e nenas de Educación Infantil e Primaria reciban formación práctica e teórica sobre a alimentación saudable, a actividade física, o consumo responsable e evitar o desperdicio alimentario desde a infancia. No marco deste plan, que conta cunha plataforma dixital propia, levan a cabo visitas presenciais a puntos de venda de Galicia e Castela e León.