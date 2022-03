Xacobeo

Feijóo refírese ao novo albergye de Oseira como exemplo da aposta polo patrimonio

Nuñez Feijoo resalta que os fondos europeos de recuperación, ademais de axudar a trazar a Galicia do futuro no eido da industria e a innovación, axudarán a impulsar o turismo, cun Plan Xacobeo Next Generation dotado con máis de 39 millóns de euros Nese compromiso co sector, salienta iniciativas como o Bono Turístico, cuxa terceira edición rexistrou nas primeiras doce horas 20.000 solicitudes O titular da Xunta reiterou o compromiso do Goberno galego co sector turístico, con iniciativas como o Bono Turístico, cuxa terceira edición rexistrou nas primeiras doce horas 20.000 solicitudes.

Óscar Gómez