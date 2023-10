Entrada gratuíta, Zona de Tapas e concertos diarios, principais novidades de Xantar 2023

Xantar, o Salón Internacional de Turismo Gastronómico, celebrará entre o 2 e o 5 de novembro en Expourense a súa 24 edición, introducindo importantes novidades co obxectivo de atraer un maior número de visitas. A primeira delas é que a entrada será, por primeira vez, gratuíta. A participación en calquera das máis de 100 actividades que ofrece o programa desta edición tamén será gratuíta, ata completar aforo, e inclúe obradoiros de cociña en directo dirixidos por cociñeiros galegos, portugueses, costarricenses ou colombianos, entre outros países; degustacións comentadas de produtos como viño, queixo, mel ou conservas, ou a presentación con degustación dunha quincena de festas gastronómicas galegas.

No eido da restauración tamén haberá novidades. Xantar 2023 contará con catro restaurantes no formato habitual, ofrecendo un menú pechado elaborado con produtos autóctonos de calidade do destino do que procede o responsable do restaurante. A novidade será que ademais disto, a sala ofrecerá unha ampla “Zona de Tapas” cun comedor central onde os visitantes poderán escoller entre diferentes tipos de comida (desde unha ración de polbo ata un taco mexicano) axustando o elección ao seu apetito.e orzamento.

Xantar 2023 tamén pretende converterse no punto de encontro ou “quedada” para despois da xornada de traballo coa organización de tres concertos de bandas galegas dirixidos a un público de mediana idade que se achega á sala para gozar da música e tomar unha copa ou cear alí. despois. Os concertos terán lugar de 21:00 a 23:00 horas. Xoves 2 (Tonichi e Pacheco); Venres 3 (Gin Toni`s) e sábado 4 de novembro (Dr. Slump).

O horario da feira será o habitual, dende as 11:30 da mañá ata a 1:00 horas. pola mañá, agás o domingo 5 de novembro, que pecha a feira ás 18:30 h.