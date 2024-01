A Deputación pon en marcha en Fitur a campaña “Ourense Termal. Nunca deixes de soñar"

A Deputación de Ourense puxo en marcha a campaña “Ourense Termal” na Fitur 2024. Never Stop Dreaming” que se concibiu no marco do Plan de Sostibilidade Turística de Ourense Termal. O obxectivo é posicionar Ourense como un destino de calidade a nivel nacional para aqueles viaxeiros que apostan por un estilo de vida saudable.

O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor; Foi o encargado de presentar esta campaña, acto no que asistiron o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; o xerente de Turismo de Galicia, Antonio Casas, un representante da Secretaría de Estado de Turismo e a modelo Nieves Álvarez, que participa nesta campaña. Luis Menor destacou que evocan "experiencias sostibles que se poden gozar en toda a provincia" á vez que "destacan un dos nosos sectores estratéxicos, que é o téxtil".

Nesta campaña, a modelo española Nieves Álvarez amosa a experiencia dun estilo de vida saudable que fusiona benestar, natureza e gastronomía de calidade. Durante a presentación, Nieves Álvarez destacou a gran sorpresa que supuxo para el coñecer esta provincia: “un gran descubrimento a só dúas horas e cuarto de Madrid”.

“Nunca deixes de soñar” integra os principais recursos de Ourense como destino de calidade para atraer visitantes: enogastronómica, patrimonio, natureza, e por suposto, o termalismo, como un gran factor diferenciador que invita a vivir unha experiencia saudable. explicou Luis Menor. Así mesmo, destacou que esta campaña “capta e transmite a esencia do noso destino para descubrir e compartir a autenticidade que rodea os enclaves turísticos proxectados”.

Experiencias sostibles

A campaña evoca unha serie de experiencias sostibles na provincia que combinan estancias en hoteis e aloxamentos singulares e inmersión en augas mineromedicinais, xa sexa nos balnearios de Arnoia, Laias, Caldas de Partovia ou Carballiño, Cortegada e as Termas de Prexigueiro ou Cenlle. na comarca do Ribeiro; o balneario de Lobios e as termas desta localidade e a próxima de Bande, na contorna do Parque Natural da Baixa Limia, ou as augas minerais para beber que se poden tomar ao pé da fonte na comarca de Verín, como o caso da histórica fonte de Cabreiroá ou Requeixo en Vilaza (Monterrei) e a histórica fonte de Baños de Molgas.

Unha destas experiencias sustentables, que tamén se impulsaron no marco do Plan, é a navegación en augas interiores nos denominados “eco-barcos”, pequenas embarcacións eléctricas de ata 8 prazas que se poden reservar individualmente ou en grupo.

A gastronomía sostible é outro dos piares da oferta “Ourense Termal”, onde se pode degustar unha cociña tradicional que ofrece preparacións emblemáticas como o “pulpo á feira”, pero tamén pratos gourmet en establecementos distinguidos con “estrelas Michelin” ou “soles Repsol”. ” entre un amplo abano de posibilidades culinarias. Esta gastronomía baseada en produtos autóctonos tamén conta con viños das catro denominacións de orixe ourensás. A cultura do viño está moi ligada ás rexións termais do Ribeiro ou Monterrei, onde se poden visitar adegas para experimentar o enoturismo e afondar nas súas variedades autóctonas.

A campaña estreada hoxe en Fitur tamén homenaxea a outro dos sectores estratéxicos e punteiros da economía ourensá, como é o téxtil, xa que a modelo luce deseños de Roberto Verino, Purificación García e Adolfo Domínguez, integrados harmoniosamente coas distintas localizacións. outro dos atractivos do destino “Ourense Termal”.

Localizacións e información para organizar unha viaxe de benestar

Para coñecer máis sobre os enclaves de Ourense, a provincia termal, a Deputación de Ourense creou a Oficina Virtual de Turismo e Termalismo https://oficina-turismo-termal.depourense.es/ e a campaña “Nunca deixes de soñar”. unha páxina dixital (nuncadejesdesoñar.depourense.es) onde se describen as localizacións e se informa de diferentes alternativas para organizar unha viaxe de benestar.

Transformación competitiva dos 15 concellos rurais termais de Ourense

O Plan de Sostibilidade Turística de Ourense Termal, que executa a Deputación de Ourense a través dun convenio asinado coa Axencia Galega de Turismo e a Secretaría de Estado de Turismo, busca a transformación competitiva dos 15 municipios rurais termais da provincia mediante o investimento. de máis de 3 millóns de euros no territorio.