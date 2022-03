Guerra Ucrania

A Deputación de Ourense abre un centro loxístico para coordinar os envíos a Ucraína

No parque de maquinaria, no polígono de San Cibrao, a institución provincial reunirá o material recollido en colaboración co Concello de Ourense para, nos próximos días, realizar un primeiro envío.

Óscar Gómez