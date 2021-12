Convenio co Concello de Toén para renovación do alumeado público

A instalación eléctrica exterior do Concello de Toén presentaba un grado de deterioro que, por cuestións ambientais pero tamén de seguridade, facía necesaria a súa renovación. Con ese obxectivo, a Xunta e a Administración local asinaron un convenio de colaboración para a renovación este ano do alumeado exterior nas parroquias de Puga, Feá, Alongos e Toén, coa actuación en 9 cadros de do alumeado e en 98 puntos de luz.

Natalia Prieto subliñou que, con esta actuación na que a Xunta investiu 47.000 euros, conseguíase un aforro enerxético e económico, ademais de reducir as emisións de gases contaminantes coa renovación dunhas instalacións acorde co que esixe a normativa en vigor.

O Goberno galego, na súa aposta polo coidado ambiental e polo impulso da eficiencia enerxética para reducir a contaminación luminosa, colabora con concellos galegos na renovación dos sistemas do alumeado, como se fixo no caso de Toén coa firma dun convenio de colaboración para a mellora enerxética exterior.

No caso de Toén, o concello ourensán beneficiouse nos últimos anos de axudas da Xunta por valor de preto de 367.000 euros, o que permitiu, entre outras actuacións, levar a cabo desde o 2009 diferentes intervencións na mellora da iluminación das parroquias e lugares do municipio, así como melloras nas infraestruturas e nos parques públicos, no saneamento ou nas estradas.