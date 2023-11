Comesaña pon en valor a dieta atlántica na clausura de Xantar

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, clausurou en Ourense a 24ª edición do Salón Internacional de Turismo Gastronómico ‘Xantar’ destacando os efectos positivos sobre a saúde da dieta atlántica.

Durante a súa intervención, Comesaña enumerou os beneficios desta dieta tradicional galega que conta cun consumo elevado de froitas e hortalizas (que achegan antioxidantes), de cereais, patacas e legumes (que son a mellor maneira de aportar hidratos de carbono complexos e fibra alimentaria), o consumo diario de leite e derivados lácteos (excelentes fontes de proteínas de alto valor biolóxico, minerais e vitaminas), o consumo tres ou catro veces á semana de peixes e mariscos ou a moderación no consumo de carnes.

“Neste salón gastronómico ponse en valor o produto, e tamén é moi importante desde o punto de vista da saúde, a forma de preparación dos alimentos, que na dieta atlántica se caracteriza pola sinxeleza que mantén a calidade das materias primas e, por tanto, o valor nutritivo”, valorou o conselleiro de Sanidade. Neste sentido, desde o Sergas foron atendidas, ata o mes de outubro, 151.920 consultas polos 94 novos nutricionistas incorporados á atención primaria.

O responsable da sanidade pública galega, no peche do acto ao que tamén asistiu o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria da Consellería do Medio Rural, José Luis Cabarcos Corral, fixo referencia á influencia da contorna na saúde das persoas e por iso remarcou o compromiso da Xunta co rural galego.

Como vén sendo habitual nas últimas edicións, o domingo é a xornada dedicada ao Medio Rural, na que estivo representada o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria – AGACAL, José Luis Cabarcos, quen destacou que “Xantar é unha excelente plataforma para a promoción internacional da calidade. produtos agroalimentarios de Galicia.”

A Consellería de Medio Rural non só participa como expositor na feira, senón que facilita que os pequenos produtores se promocionen e vendan os seus produtos aos visitantes. Tamén participou no Túnel do Viño de Galicia no que estiveron representadas 59 adegas das 5 denominacións de orixe de Galicia, ofrecendo un total de 104 referencias, ademais, organizaron un obradoiro diario de cociña e comentaron catas nas que se presentaron as denominadas “Experiencias”. de Calidade".

Premio Grupo Cuevas

Nesta xornada de clausura tamén se entregou o premio do XI Concurso Gourmet Xantar organizado polo Grupo Cuevas, que recoñeceu a mellor receita elaborada con castañas. A gañadora foi Beatriz Alcalá, da cafetería “La Zapatería del Abuelo” de Ourense. A súa receita chamábase “Canta castañas” e tratábase, segundo describiu o chef, “dunha crema de cabaza, cunha vara de masa de empanada, paté de castañas (Cuevas), emulsión de Sabel e castañas confitadas (Cuevas) rematada cunha folla de tomiño limoeiro daría un sabor de montaña, nesta tapa tan ourensá polos seus sabores que son tan da terra e tan do interior”.