La CEO impugna las elecciones de AJE Ourense

La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ourense, Doña Marisol Nóvoa, presenta el domingo día 12 de Julio una solicitud de impugnación de la única candidatura a las elecciones de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, a la que da entrada en el propio registro de la Confederación de Empresarios.

Tras su recepción, la directiva de AJE solicita a los servicios jurídicos de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) un informe sobre la impugnación presentada, en el cual se nos indica que la presidenta de la CEO no es asociada de AJE Ourense por lo que no tiene la capacidad de interferir en las decisiones de ninguna asociación. Hecho que Marisol Novoa, siendo abogada, debería de conocer perfectamente ya que las asambleas de las entidades que forman parte de la CEO son soberanas, y corresponde solo a ellas tomar decisiones sobre el funcionamiento de las mismas. Al igual que nos sorprende también que, dada su formación jurídica, no sea consciente de que ser presidente de una asociación no te adjudica derechos plenos sobre ciertas decisiones que deberían ser acordadas en juntas directivas por acuerdo, en este caso, de los empresarios que forman la patronal Ourensana.

A pesar de la rotundidad del escrito jurídico, el pasado lunes se expuso la impugnación a la Asamblea Electoral de los Jóvenes Empresarios y esta decidió por unanimidad de los presentes desestimar dicha solicitud. Añadiendo además la petición, por parte de los asociados, de proponer en una Asamblea Extraordinaria que esta Junta Directiva pueda terminar su mandato de 3 años, modificación estatutaria que se propondrá en próximas fechas. En palabras de la directiva de AJE Ourense, “nos parece una manera bastante estrepitosa de hacer el ridículo por parte de la presidenta de la CEO, y más siendo abogada. Teniendo en cuenta que presentó en su día una candidatura en la que al menos uno de sus miembros no estaba al corriente de pago de las cuotas de la patronal a la que se postulaba, según certificado expreso del Secretario General de la misma, intenta ahora, cual pataleta, que se impugne otra candidatura “

El próximo lunes día 20 de Julio Doña Marisol Novoa está obligada, tras varios requerimientos de la justicia, a exponer ante la jueza el audio de una reunión que tuvo lugar en noviembre y donde presuntamente se reconocen irregularidades de extrema gravedad que podrían poner en apuros a la actual presidenta de la patronal.

En palabras de la directiva de AJE:

“Ahora mismo lo que más debería preocupar a Nóvoa es el juicio que está pendiente sobre esas presuntas irregularidades en el proceso electoral. Así como, los comentarios que circulan desde hace varias semanas sobre las sospechas de graves irregularidades que presuntamente se han cometido en el seno de la CEO, en lugar de intentar desestabilizar a nuestra asociación para desviar la atención que en unos días estará puesta en dicha audiencia.” Desde que el lunes se pusiese en conocimiento esta situación, hemos recibido multitud de muestras de apoyo de diferentes colectivos empresariales y sociales ante el ataque personal de la presidenta de la patronal. Por ello, los Jóvenes Empresarios queremos reivindicar una patronal fuerte y unida, donde primen los principios bajo los cuales fue fundada: la Transparencia, La Honestidad y la Dignidad.

“No nos gustaría echar por tierra el esfuerzo y dedicación de esta institución a lo largo de los años. Y creemos totalmente desacertada la decisión de Doña Marisol de impugnar elecciones en entidades a las que no pertenece, con la única intención de dañar la imagen de un colectivo que representa el futuro Ourensano. Hoy más que nunca, en Aje Ourense nos unimos con un único compromiso, el de demostrar que en Ourense Hay Futuro y este futuro no se labra con conflictos sino con unión, compromiso y…trabajo,trabajo y trabajo.”