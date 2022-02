Balance estatístico nocturno da Policía Local de Ourense durante a fin de semana

Control Específico de Botellón:

Evítase un en Xoán de Nóvoa (abandonan o lugar)

Control Hostalería e Horarios de Peche:

1 Acta de Infracción de Horario en C/ Luna.

Ambos os Dispositivos abarcaron “principalmente” diversas zonas do Centro histórico ( Calpurnia Habana, Praza do Corrixidor, C/San Pedro, Praza Santa Eufemia, Praza Maior, Praza das Mercedes,etc…), C/ Pena Corneira-Cabeza de Manzaneda,Praza de San Antonio, Zona Auditorio e Zona San Francisco (Parque da Zapatilla).

Controis de Alcoholemia/drogas:

3 Positivos en Alcoholemia (en vía Xudicial): condutores entre 46, 50 e 64 anos en Valle Inclán e Curros Enriquez.

8 Positivos en Alcoholemia ( en vía Administrativa): condutores entre 23 e 49 anos, en diversas rúas: Jesús Soria, Salvador Dalí, Cño. Dá Onda, Habana, Faustino Santalices, Río Arnoya, Aliguste e Xoan de Nóvoa.

4 positivos en Drogas: condutores entre 34 e 54 anos, en rúas: Xarmin, Remedios e Quintián.

A maiores:

8 chamadas por Ruídos en vivendas, locais e Vía Pública.

Outros datos destacados da semana: 2 positivos por Alcoholemia (1 en vía Xudicial), 2 positivos por Alcoholemia (1 en vía administrativa) e 5 positivos por Drogas.