Atletas de dazaseis paises acuden este sábado ao I Meeting de Ourense

Este meeting está incluido no Indoor Tour 2025 da World Atletics para este 2025 xunto a cidades an importantes como Praga, Dortmund, Luxemburgo, Nueva York, Nantes, ou París por citar algunhas.

Oportunidade para a promoción

De igual modo, desde a Federación quérese aproveitar a ocasión para convertir a cita nunha gran ocasión para que tamén estén presentes as categorías base do atletismo galego, organizandose previamente ao comezo do meeting, un programa de probas para as categorías Sub10, Sub12 e Sub14 xunto ás cales tamén están programadas probas inclusivas.

Entrada de balde

Ca finalidade de achegar a todos os amantes do atletismo o acceso a este vento, a entrada será de balde. O horario arrincará ás 16:00 horas cas probas de promoción para dar paso a partir das das 18:35 horas ás distintas probas que compoñen este cartel mundial.