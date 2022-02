Aberto o concurso de fotografía a través de Instagram que promove Galiciencia

Galiciencia é a maior feira científica da nosa comunidade, promovida polo Parque Tecnolóxico de Galicia -Tecnópole- desde o ano 2006. Busca achegar a ciencia á sociedade, en particular aos estudantes de Primaria, Secundaria, FP e Bacharelato. Desenvólvese en colaboración coa Consellería de Economía, Empresa e Innovación; e co patrocinio da FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación). Esta 17ª edición celebrarase no mes de maio de xeito presencial.

Ademais do concurso de proxectos, convócase un concurso de fotografía a través de Instagram. Este certame está aberto a todo o alumnado e profesorado de Secundaria, Bacharelato e FP dos centros educativos de toda España. As fotografías deben ter como punto de referencia calquera obxecto ou contorna relacionada coa temática desta edición da feira, a “Economía Circular”. O prazo para presentalas remata o vindeiro 18 de abril.

Todos os participantes que desexen participar neste concurso deberán seguir o Instagram de Galiciencia. Terán que subir as súas fotografías a través desta rede social, etiquetando a Galiciencia co hashtag #concursogalicienciaonline2022. Cómpre ademais indicar o título de cada instantánea, así como o centro educativo ao que pertence cada participante.

Cada persoa poderá presentar un máximo de tres fotografías. As instantáneas poden ser tanto en branco e negro como en cor. Os participantes deberán ser os/as autores/as das obras presentadas.

Un xurado de expertos decidirá a proposta gañadora. A resolución farase pública o 13 de maio, durante o acto de entrega de premios de Galiciencia 2022.

Máis información: www.galiciencia.com