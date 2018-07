Esquerda Unida comeza a tramitar a expulsión de Carmen Iglesias

Rematou o prazo de 48 horas que Esquerda Unida de Ourense deu á militante, Carmen Iglesias para renunciar a ocupar o escano parlamentario que deixará David Fernández Calviño de Anova. Hoxe mesmo iníciase a tramitación do expedente que podería concluir ca expulsión da organización. Así o confirmou o coordenador de Esquerda Unida en Ourense, José Manuel Guitiérrez que lamentou que Carmen Iglesias non só non se puxera en contacto co seu grupo senón que se adicase a facer declarcións ofensivas nos medios de comunicación

O coordenador de EU en Ourense, José Manuel Gutierrez amosou a sua convicción de que o caso de Carmen Iglesias vai obrirgar a facer restructuracións da coalición Age pero non debería facer perigar a alianza