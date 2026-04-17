Detido en Ourense un presunto autor de estafas

Estaba denunciado en La Rioja

Paco Sarria

Ourense

O equipo Roca da Garda Civil de Ourense detivo a un veciño da cidade de 45 anos como presunto autor dun delicto de estafa.

A detención deriva dunha denuncia presentada no cuartel de Nalda, na Rioja, na que un cidadán explicou que tras ter abonado 66.600 euros pola compra de un turismo e unha caravana, os mesmos non lle foron entregados.

A Garda Civil incautou ambos vehículos cando o detido dispoñíase a pasa-la revisión de ITV en Ourense.

O detido ten outras dúas imputacións por estafa en xulgados de Logroño e Badajoz.

