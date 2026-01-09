Detido en Ourense un home de 27 anos por abusos sexuais a unha menor

Un home de 27 anos foi detido pola Policía Nacional acusado dunha presunta agresión sexual á súa sobriña de 7 anos.
Foi a familia a que realizou unha chamada de auxilio ó descubrir a magnitude dos feitos ocorridos nunha vivenda da rúa Nosa Señora da Saínza na que vivían varias persoas.
O detonante foi o material audiovisual de contido sexual atopado polos proxenitores.
MORRE Ó COLAPSAR A SÚA VIVENDA
Os servizos de emerxencia atoparon xa o cadáver baixo os escombros.
A alarma saltou ó pasadas as cinco da tarde de onte cando un veciño deu aviso.
A estructura colapsada (a planchada) tiña debaixo un espacio destiñado a animais e almacén.
A falecida, Emilia González, máis coñecida como “Milocha” era moi querida na locaidade e vivía soa.
LOITO EN SANDIÁS
O xoven era natural do pobo de Vilariño das Poldras.