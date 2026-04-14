O Concello de Ourense condenado a reincorporar á tesoureira ó seu posto

Belén Rodríguez Tourón fora calificada como "tiquis miquis"

Paco Sarria

Ourense |

O Tribunal do Contencioso Administrativo ven de declarar o cese da ex tesoreira municipal do Concello de Ourense, Belén Rodríguez Tourón, nulo e sen efecto.

Fora cesada en xaneiro do 2024 polo Alcalde, quen se refería a ela como “tiquis miquis” pese a que o Ministerio de Hacienda defendía a súa xestión por cumprir coa normativa.

O fallo condena ó Concello á reincorporación da recurrente no seu posto na Tesourería Xeral, con tódolos efectos económicos e administrativos que se deriven incluídas as compensacións dos haberes que procedan.

As costas do proceso serán satisfeitas pola administración local en 500 euros e contra o fallo cabe recurso de apelación na sala do Contencioso do TSXG.

