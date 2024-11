O BNG pide recoñecer dereito á folga do turno de oficio

O BNG solicitará no Parlamento de Galicia recoñecer o dereito de folga das traballadoras adscritas á quenda de oficio e ao servizo de xustiza gratuíta.

A formación nacionalista rexistrou unha Proposición Non de Lei na cámara galega co obxectivo de que a Xunta de Galicia celebre unha reunión coa representación laboral do colectivo en conflicto co fin de acadar un acordó para a mellora do servizo e das condicións laboráis das profesionais que o presetan, segundo o deputado autonómico ourensán Iago Tabarés.